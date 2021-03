Prada: in perdita per 54 milioni nel 2020 ma torna dividendo

MILANO, 10 MAR - Prada archivia il 2020 con ricavi per 2.423 milioni, in calo del 24% a cambi costanti (-8% nel secondo semestre), un utile operativo (Ebit) di 20 milioni (216 milioni negli ultimi sei mesi dell'esercizio) e una perdita netta di 54 milioni (ma con un risultato è positivo per 126 milioni nel secondo semestre) dall'utile di 256 milioni del 2019, che aveva beneficiato del patent box. L'indebitamento netto è sceso a 311 milioni rispetto dai 406 milioni di fine 2019. Tenuto conto della mancata distribuzione dei dividendi dell'anno precedente, del trend positivo delle vendite confermato anche nei primi mesi del 2021 e della ben bilanciata posizione finanziaria netta, il Cda di Prada ha proposto all'assemblea dei soci un dividendo limitato a 3,5 centesimi per azione, per un totale di 90 milioni, attingendo dalle riserve distribuibili che ammontano 1,6 miliardi. (ANSA).