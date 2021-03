Snam con Siad per impianti gas liquefatto in mobilità green

MILANO, 10 MAR - Snam ha sottoscritto un accordo con Siad, gruppo chimico che opera nella produzione e fornitura di gas industriali e nei settori Engineering, Healthcare, Lpg e Natural Gas, per avviare una collaborazione tecnologica nel settore della liquefazione in piccola e media scala, con l'obiettivo di favorire la diffusione di GnlL e Bio-Gnl come carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e per altri usi finali. L'accordo, firmato dall'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, e dal presidente di Siad, Roberto Sestini, mira a realizzare su scala globale, per conto di committenti terzi, impianti di piccola e media taglia per la liquefazione di gas naturale e biometano. Nell'ambito della collaborazione tra Snam e Siad, sarà avviato nel corso del 2021 un progetto in Campania, dalla capacità di 50 ktpa (piccola taglia), che ha già ottenuto un finanziamento europeo. L'impianto, che sarà gestito da Snam, garantirà la sicurezza delle forniture di Gnl e Bio-Gnl anche alle altre regioni del Sud Italia, accorciando la filiera tra approvvigionamento e utenti finali e servendo un mercato in rapido sviluppo. Con questo accordo, Snam fa il "proprio ingresso nelle infrastrutture per la liquefazione, un settore che sarà determinante per abilitare la mobilità sostenibile su gomma, su rotaia e potenzialmente via mare, oltre che per decarbonizzare altri usi energetici", afferma Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. L'accordo raggiunto con Snam per la realizzazione di impianti di liquefazione metano e biometano è stato "possibile anche grazie alla preparazione ed esperienza tecnica del Gruppo Siad", afferma Roberto Sestini, presidente di Siad. (ANSA).