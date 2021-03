Borsa: Milano, nuovi massimi da inizio pandemia (+0,5%)

MILANO, 10 MAR - Piazza Affari si porta su nuovi massimi da prima dello scoppio della pandemia da Covid 19. L'indice Ftse Mib sale dello 0,55% a 23.940 punti, portandosi al livello del 16 gennaio 2020. Tra i titoli in maggior rialzo Leonardo (+2,74%), il cui amministratore delegato Alessandro Profumo presenta i conti agli analisti, Atlantia (+2,21%), in vista di un ritocco dell'offerta di Cdp per Aspi, Campari (+2,11%), spinta dagli analisti finanziari e Stellantis (+1,65%), che ha reso incondizionata la distribuzione di azioni Faurecia agli azionisti. Difficoltà per la Juventus (-5,48%), sconfitta da Porto al ritorno degli ottavi di Champions, e Moncler (-1,61%), dopo il collocamento del 3,2% del capitale da parte di Ruffini, che resta con il 24,8%. (ANSA).