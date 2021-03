Borsa: Asia poco mossa, futures in ribasso, Tokyo +0,03%

MILANO, 10 MAR - Seduta poco mossa per le principali Borse di Asia e Pacifico da Tokyo (+0,03%) a Shanghai (-0,05%), con Taiwan (+0,37%) in lieve rialzo e Seul (-0,6%) negativa insieme a Sidney (-0,84%), che sconta il calo del greggio (Wti -0,7% a 63,56 dollari) e dei metalli non preziosi, con il ferro in calo del 5,65% a 1.036 dollari la tonnellata. Ancora aperte Hong Kong (+0,25%) e Mumbai (+0,44%). Negativi i futures Usa all'indomani della corsa del Nasdaq a New York (+3,69%). Dopo l'inflazione in Cina, più elevata delle stime (+1,7% annuo), si attende il dato dei prezzi alla produzione in Italia. In arrivo anche l'emissione di titoli di Stato a scadenza annuale. Negli Usa sono attese le richieste di mutui, seguite dal tasso d'inflazione, da un'emissione di titoli a scadenza decennale e dal bilancio federale. (ANSA).