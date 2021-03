Borsa: Milano chiude bene (+0,57%), su Amplifon e Prysmian

MILANO, 09 MAR - Piazza Affari ha chiuso in rialzo (Ftse Mib +0,57% a 23.816 punti) consolidando il rally della vigilia (+3%) tra scambi ancora brillanti, per oltre 3,3 miliardi di euro di controvalore, anche se inferiori al dato del giorno prima. In calo sotto quota 100 punti per la prima volta dallo scorso 1 marzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi (99,2 punti con rendimento decennale allo 0,69%) con il dato sulla produzione industriale Migliore delle stime la produzione industriale in gennaio, salita dell'1% su dicembre e scesa del 2,4% su base annua. In luce Amplifon (+4,77%), che ha incontrato oggi gli analisti finanziari, bene Prysmian (+3,83%), Stm (+2,86%) e Leonardo (+2,75%), dopo le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Alessandro Profumo su possibili nuove acquisizioni. Acquisti su Interpump (+2,69%), Bper (+2,69%) e Banco Bpm (+1,3%) fulcro di una prossima aggregazione tra banche. Non è andata altrettanto bene a Unicredit (-1,82%), oggetto di prese di beneficio insieme all'intero settore in Europa. Cauta Intesa (+0,07%), fiacca Mps (-0,49%). Ha fatto il botto Cerved (+19,9% a 9,61 euro), che ha chiuso al di sopra del prezzo fissato per l'Opa di Ion Capital a 9,5 euro. Brillante di Inwit (+1,91%) sulla scia della valutazione di Vantage Towers per l'Ipo che parte oggi e si conclude il prossimo 17 marzo alla vigilia della quotazione alla Borsa di Francoforte. Bene Italgas (+2,09%), a due giorni dai conti, Stellantis (+1,82%), Campari (+1,67%) ed Exor (+1,44%). Prese di beneficio per Tim (-1,87%), Tenaris (-1,71%), penalizzata anche dal calo del greggio (Wti -1,6% a 64 dollari al barile) e del minerale di ferro (-5,65% a 1.036 dollari la tonnellata). Deboli Atlantia (-0,78%) ed Eni (-0,39%). (ANSA).