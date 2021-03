Borsa: Europa sale con Wall Street, cala greggio Milano +0,6%

MILANO, 09 MAR - Prosegue in rialzo la seduta delle principali Borse europee sulla scia dell'andamento degli indici Usa, con il Nasdaq in progresso di oltre il 2,4%. Madrid (+0,63%) è la migliore seguita a ruota da Milano (Ftse Mib +0,6%) e Francoforte (+0,48%). Tiene Parigi (+0,34%), cauta Londra (+0,05%). Gira in calo il greggio (Wti -0,7% a 64,59 dollari al barile), meglio delle stime invece la produzione industriale italiana in gennaio e l'occupazione nell'Ue, dove però il Pil trimestrale (-0,7%) è sceso più del previsto (-0,6%). In miglioramento a 95,8 punti l'ottimismo delle piccole imprese Usa, mentre dal Redbook emerge un calo di oltre il 18% dei ricavi mensili del commercio negli Usa. In arrivo in serata l'asta di titoli di Stato a 3 mesi e le scorte settimanali di greggio. Corre Vodafone (+2,4%) che ha avviato l'Ipo di Vantage Towers in vista della quotazione alla Borsa di Francoforte il prossimo 18 marzo. Sprint di Cellnex (+5,28%) e Inwit (+3,8%) in Piazza Affari, dove Amplifon (+5%) fa il botto, con un breve congelamento al rialzo, nel giorno in cui incontra gli analisti finanziari. L'inversione di rotta del greggio penalizza Bp (-1,7%) e Total (-1,26%) . Prese di beneficio su Tenaris (-2,68%), gira in calo Eni (-0,34%), cauta Shell (-0,38%). Prese di beneficio sui bancari Santander (-4,26%), Bbva (-3,4%), Bnp (-2,67%) e Unicredit (-2%). Difficoltà per gli estrattivo-minerari Anglo American (-5,48%), Rio Tinto (-4,7%) e Glencore (-3,97%), penalizzati dal crollo minerale di ferro (-6,1% a 1.031 dollari la tonnellata). Fa il botto Cerved in Piazza Affari (+21,65%), sopra ai 9,5 euro messi sul piatto da Castor per l'Opa. (ANSA).