Borsa: Europa positiva, Milano +0,46%, rally Cerved

MILANO, 09 MAR - Le Borse europee allungano ancora il passo insieme ai futures Usa e con l'aumento delle quotazioni del greggio che aiuta i petroliferi. E' Londra a guidare i rialzi (+0,96%), seguita da Milano (+0,46%), Francorforte (+0,44%) e Parigi (+0,41%). A Piazza Affari nella generale rotazione in atto dei portafogli degli investitori con le banche in affanno Amplifon si porta in vetta al listino insieme a Inwit (entrambe +3,46%). Quest'ultima beneficia a distanza del valore di 2 miliardi che Vodafone (+2,1% a Londra) conta di raccogliere con dell'Ipo delle torri Vantage Tower. Resta l'interesse su Leonardo (+2,87%), emerge Prysmian (+2,34%). Alla vigilia dei conti soffre Pirelli (-1,35%), Male anche le due grandi banche italiane Unicredit (-1,54%) e Intesa (-0,88%) mentre lo spread ondeggia intorno a 101,9 punti. Balzo di Cerved allineato al prezzo d'opa (+19,5% a 9,55 euro) (ANSA).