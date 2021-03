Deliveroo conferma quotazione Borsa, nel 2020 forte crescita

MILANO, 08 MAR - Deliveroo ha rivelato una forte performance finanziaria e operativa per il 2020 in vista della prevista quotazione alla Borsa di Londra, che è stata annunciata formalmente stamane. Nell'anno della pandemia ha aumentato del 64% il valore lordo delle transazioni (Gtv) - l'importo totale delle transazioni che gestisce sulla sua piattaforma - che sono passate da 2,5 miliardi di sterline nel 2019 a 4,1 miliardi di sterline. Redditività comprovata su larga scala, elementi economici migliori della categoria e in ulteriore miglioramento. Deliveroo ha dimostrato di poter gestire la redditività su larga scala nel 2020, essendo stata redditizia su base Ebitda Adjusted (rettificato) per oltre due trimestri. Inoltre, l'utile lordo sottostante è aumentato dell'89,5% a 358 milioni di sterline rispetto ai 189 milioni di sterline dell'anno precedente. Come risultato di questa forte performance, Deliveroo ha ridotto le perdite dell'anno a 223,7 milioni di sterline, rispetto ai 317 milioni di sterline del 2019. L'azienda rimane concentrata sugli "investimenti per generare crescita nel nascente mercato dell'online food market", è scritto in una nota. In una lettera introduttiva alla Eitf dell'azienda, il fondatore e ceo di Deliveroo, Will Shu, sottolinea che "Oggi Deliveroo è molto più grande di quanto avrei mai pensato. Eppure, crediamo veramente che siamo ancora all'inizio. Le nostre ambizioni sono aumentate man mano che abbiamo veramente iniziato a comprendere e sfruttare l'opportunità che abbiamo di fronte, nel settore del cibo online". (ANSA).