Deliveroo: destina fondo 16 mln sterline ai propri rider

ROMA, 07 MAR - Deliveroo prevede di destinare 16 milioni di sterline in pagamenti per i rider, a livello globale, come parte del 'Thank You Fund', nell'ambito di una potenziale futura quotazione. Lo si legge in una nota della piattaforma di food delivery, che spiega di voler cosi "riconoscere il ruolo inestimabile che i rider hanno ricoperto nel percorso verso una prevista quotazione e ha quindi stabilito un fondo multimilionario per i rider che hanno consegnato il maggior numero di ordini". Il "Thank You Fund", che si lancerebbe il giorno di una IPO, sarà disponibile per i rider attivi in tutti i 12 mercati nei quali Deliveroo opera: i rider aventi diritto saranno individuati sulla base del numero di ordini che hanno consegnato - spiega la nota. Ci saranno pagamenti di oltre 11.500 euro, oltre 1.100 euro, oltre 550 euro e tutti i rider che hanno lavorato con Deliveroo per almeno un anno e che hanno completato 2.000 consegne riceveranno oltre 210 euro. La percentuale dei rider aventi diritto a ogni differente riconoscimento sarà coerente tra tutti i mercati. Il pagamento medio per ogni rider idoneo sarà di circa 510 euro e si prevede che più di 36 mila rider (oltre un quarto di tutti i rider di Deliveroo), a livello globale, beneficeranno del piano. "I rider sono nel cuore del nostro business, e noi vogliamo premiare il loro impegno che ha aiutato Deliveroo a diventare quella che è oggi. Ma nel corso dell'ultimo anno i rider ci hanno anche aiutato a fare molto di più che consegnare ottimo cibo, avendo sostenuto le imprese e avendo permesso alle persone vulnerabili o a coloro che hanno dovuto auto-isolarsi di stare al sicuro a casa nel corso della pandemia globale", afferma il fondatore e ceo di Deliveroo Will Shu. (ANSA).