Dl Sostegno: fonti Mise, agirà su danni subiti

ROMA, 07 MAR - "Il decreto sostegno prevederà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un'intera annualità e non singole mensilità". Lo chiariscono fonti del Ministero dello sviluppo economico, aggiungendo che "altre interpretazioni, come quella dei due mesi 2020 per il calcolo dei danni, sono fuorvianti e prive di fondamento". Nel decreto Sostegno, inoltre, secondo quanto si apprende, verrà rifinanziato per 1 miliardo di euro il Reddito di cittadinanza e verrà prorogato il Reddito di emergenza. La questione sarebbe stata oggetto di un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il titolare dell'Economia Daniele Franco. (ANSA).