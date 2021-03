Alitalia: Usaerospace, pronti a investire 1,5 miliardi dollari

ROMA, 05 MAR - Usaerospace segue "con attenzione" la vicenda Alitalia e "chiede con doveroso rispetto delle Istituzioni ma con uguale attenzione ai propri diritti a tutti gli attori in campo - Unione Europea, Governo e Commissario - di agire senza forzare le norme comunitarie e nazionali". Così la Presidente della società, Michele Roosevelt Edwards, in una nota. "Ho chiesto un incontro al Governo per potere dimostrare la serietà, anche finanziaria, del nostro piano industriale. Ribadisco di essere pronta ad investire 1,5 miliardi di dollari nella nuova Alitalia", spiega Roosevelt Edwards. (ANSA).