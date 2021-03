Borsa: Asia chiude debole dopo Fed e stima Pil della Cina

MILANO, 05 MAR - Le Borse asiatiche chiudono deboli dopo le dichiarazioni del presidente Fed, Jerome Powell, sull'inflazione e l'andamento dei rendimenti sul mercato obbligazionario. Gli investitori guardano anche alla stima del Pil per il 2021 della Cina e l'andamento del prezzo del petrolio dopo la riunione dell'Opec+. Chiudono in calo Tokyo (-0,23%), Seul (-0,57%) e Mumbai (-0,47%). Poco mossa la Cina con Shangai (-0,04%), Shenzhen (+0,17%) e Hong Kong (+0,05%). Sul versante valutario lo yen tratta a 108,10 sul dollaro, e a 129,30 sull'euro. Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati degli ordini all'industria della Germania, la bilancia commerciale della Francia e le vendite al dettaglio dell'Italia. Dagli Stati Uniti previsto il tasso di disoccupazione, la bilancia commerciale, i nuovi dipendenti non agricoli e l'indice delle retribuzioni orarie. (ANSA).