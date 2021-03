Vaccini: Governo a parti, ipotesi campagna nelle aziende

ROMA, 04 MAR - Il Governo ha posto sul tavolo "due obiettivi" introducendo l'incontro di oggi con le parti sociali: "fare il punto sull'attuazione dei protocolli di sicurezza firmati nel marzo dello scorso anno", ma anche la "possibilità di utilizzare dei presidi che esistono all'interno delle aziende, quindi i medici aziendali, per le vaccinazioni" per "garantire in questo processo un accesso più fluido alle categorie di lavoratori più direttamente esposti al contagio". E' possibile anche - trapela dalla riunione - "un apporto della rete dell'Inail con i suoi ambulatori". (ANSA).