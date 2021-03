Lufthansa: 2020 in rosso per 6,7 miliardi

ROMA, 04 MAR - Nel suo 'hannus orribilis' Lufhtansa l'utile netto di Lufhtansa è in rosso per 6,7 miliardi di euro. E' quanto emerge dal bilancio annuale del gruppo che ha visto crollare il fatturato del 62,7% a 13,8 miliardi di euro. L'utile rettificato prima degli interessi e delle tasse è scivolato in rosso a circa 5,5 miliardi di euro. (ANSA).