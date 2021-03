Borsa: Milano peggiora e cede l'1%, pesano le utility

MILANO, 03 MAR - La Borsa di Milano (-1%) peggiora ancora appesantita dalle utility dopo i dati macro sull'andamento dei servizi. A Piazza Affari pesante anche Amplifon (-10%), dopo i conti del 2020. Lo spread tra Btp e Bund sale a 104 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,75%. In netto calo Nexi (-3,2%), Enel (-3,4%), Snam e A2a (-3%) e Inwit ( -3,1%). Seduta in positivo per le banche con Unicredit (+1%), Intesa (+1,4%), Banco Bpm (+1,1%), piatta Mps (+0,01%). In controtendenza Bper (-1%). (ANSA).