Borsa: Milano gira in negativo, male Nexi e Amplifon

MILANO, 03 MAR - Milano (-0,1%) gira bruscamente in negativo, in controtendenza con gli altri listini del Vecchio continente. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 103 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,72%. A Piazza Affari scivolano Amplifond (-6,2%), dopo i conti del 2020 con utile e ricavi in calo, e Nexi (-3,1%). Male anche le utility tra cui A2a e Snam (-1,8%). In netto rialzo Mediaset, Tim e Unicredit (+1,8%). Bene le banche con Banco Bpm e Intesa (+1,5%) e Mps (+0,3%). In luce Stellantis (+1,3%), dopo i risultati del 2020 e le stime per il 2021. (ANSA).