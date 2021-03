Borsa: Europa migliora, sale spread, Milano indietro (-0,1%)

MILANO, 02 MAR - Migliorano le principali borse europee ad eccezione di Piazza Affari (Ftse Mib -0,1%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo fino a sfiorare quota 101 punti (100,9 punti) e il rendimento dei titoli decennali allo 0,675% (+1,9 punti). La migliore è Londra (+0,35%), seguita da Parigi e Francoforte (+0,1% entrambe), mentre Madrid (+0,05%) resiste sopra la parità. Il calo del greggio (Wti -1,1% a 59,97 dollari) penalizza Bp (-1,81%), Shell (-1,53%), Eni (-1,35%) e Total (-1%). In ordine sparso il comparto dei semiconduttori, con Stm (+0,4%) e Ams (+0,38%) positive a differenza di Asml (-0,6%) e Asm (-0,71%). Acquisti sui bancari Bnp (+1,82%), Standard Chartered (+1,57%) e Hsbc (+1,15%), mentre in Piazza Affari sono contrastate Bper (-0,54%) e Banco Bpm (+0,42%). In lieve calo Intesa (-0,05%) e Unicredit (-0,1%), bene invece Mps (+0,58%). Spunti su Daimler (+1,22%) e Bmw (+0,9%) in campo automobilistico, più cauta invece Stellantis (+0,53%). Acquisti sui cementieri Sika (+1,75%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Deutsche Bank, Heidelberg (+1,22%) e Buzzi (+1,27%) in Piazza Affari. (ANSA).