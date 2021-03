Spread Btp-Bund chiude in calo a 99,2 punti

MILANO, 01 MAR - Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund a 99,28 punti base nella prima seduta di settimana, rispetto ai 102 punti della chiusura di venerdì. Lo spread in apertura aveva segnato 101 punti, per scendere nei primi minuti di contrattazione fino a 97,79 e con un rialzo a metà pomeriggio fino a 102,53 punti. Il rendimento del decennale italiano ha chiuso allo 0,65%, toccando un massimo di giornata allo 0,72% poco dopo l'apertura. (ANSA).