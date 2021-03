Borsa: Europa in netto rialzo dopo dati Pmi, Milano +1,5%

MILANO, 01 MAR - Le Borse europee sono in netto calo dopo il dato Pmi manifatturiero dell'Eurozona. Tra gli investitori torna l'ottimismo dopo l'approvazione del piano di aiuti all'economia negli Stati Uniti. Sotto i riflettori resta la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue in calo a 1,2049 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 avanza dell'1,7%. In rialzo Londra e Madrid (+1,7%), Parigi (+1,6%), Milano (+1,5%), Francoforte (+1,1%). I listini sono sostenuti dal lusso (+1,9%), energia e finanza (+1,6%). A Piazza Affari sugli scudi Leonardo e Unipol (+4%). Bene anche Atlantia (+3,5%), dopo la bocciatura dell'offerta di Cdp per Aspim, e Azimut (+3,6%). Avanza anche Piaggio (+2,6%), dopo l'accordo con gli altri produttori per le batterie intercambiabili. In positivo le banche con Unicredit (+2,9%), Bper (+2,6%), Banco Bpm (+1,6%), Mps (+1,2%) e Intesa (+1%). Unico titolo in rosso è Saipem che cede l'1%. (ANSA).