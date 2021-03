Borsa: Milano avanza ancora, corrono Piaggio e Atlantia

MILANO, 01 MAR - La Borsa di Milano (+1,5%) avanza ancora, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari si mettono in mostra Piaggio (+3,3%), dopo l'accordo con altri produttori per le batterie interscambiabili, e Atlantia (+3,1%), dopo la bocciatura dell'offerta di Cassa Depositi e prestiti su Aspi. Lo spread tra Btp e Bund scende sotto quota cento, a 99 punti base. Il rendimento del decennale italiano si attesta allo 0,69%. In netto rialzo anche Diasorin (+3%) e Unipol (+3,1%). Bene anche le banche con Bper (+2,6%), Unicredit e Banco Bpm (+1,6%), Mps (+1,5%) e Intesa (+1,1%). In fondo al listino Saipem (+0,3%). Andamento positivo per Pirelli (+0,5%), Enel (+0,9%) e Recordati (+0,6%). (ANSA).