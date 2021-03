Borsa: Europa apre tonica, si guarda a piano aiuti Usa

MILANO, 01 MAR - Le Borse europee partono toniche nella prima seduta della settimana. Sui listini scattano le prese di profitto dopo la seduta di venerdì con gli investitori che guardano con grande interesse al via libera al piano di aiuti negli Usa. Attesa per i dati sull'andamento della manifattura nell'Eurozona. In rialzo Francoforte (+1,28%), Parigi (+1,19%), Londra (+1,39%) e Madrid (+1,21%). (ANSA).