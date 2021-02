A.Mittal: sindaco, da azienda minacce che non commentiamo

BARI, 26 FEB - "Non ci aspettavamo dall'azienda collaborazione, ma neanche minacce. Con l'eleganza che ci contraddistingue non abbiamo commentato la sentenza del Tar a noi favorevole, né la richiesta di appello al Consiglio di Stato di ArcelorMittal.Con la stessa eleganza non commenteremo le minacce". Lo afferma il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, riferendosi alle dichiarazioni di A.Mittal che ritiene di non poter rispondere alla richiesta di cronoprogramma di spegnimento degli impianti dell'area a caldo se prima non si esprime il Consiglio di Stato sulla sospensiva. "La nostra unica stella polare è la salute di cittadini e lavoratori",dice Melucci. (ANSA).