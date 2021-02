Alitalia: Mise-Mit-Mef,avanti con progetto vettore nazionale

ROMA, 26 FEB - "Abbiamo valutato la possibilità di portare avanti il progetto ITA ed espresso la volontà di confermare un vettore nazionale del trasporto aereo". Lo affermano, in una nota congiunta, i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini che si sono riuniti oggi al Mise per affrontare il dossier Alitalia insieme al capo di gabinetto del Mef, Giuseppe Chiné, e al direttore generale del tesoro, Alessandro Rivera. "La procedura presuppone il coinvolgimento del Parlamento, che dovrà esprimersi sul piano industriale di ITA e della Commissione europea", si legge nel testo diffuso al termine dell'incontro, durato circa un'ora. Il comunicato annuncia, inoltre, che la prossima settimana "è prevista una riunione in collegamento tra i ministri Giancarlo Giorgetti, Enrico Giovannini, Daniele Franco e la commissaria europea Margrethe Vestager". (ANSA).