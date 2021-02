Victoria's Secret chiuderà fino a 50 negozi in 2021

NEW YORK, 25 FEB - Victoria's Secret continua a ridimensionarsi. L Brands ha infatti annunciato che nel 2021 chiuderà fino a 50 negozi tra Stati Uniti e Canada. Nel 2020 ne erano stati chiusi 241 mentre fino al 2019 il brand di lingerie aveva in totale 1100 punti vendita tra i due paesi. Intanto il futuro del marchio resta ancora incerto dopo il fallito tentativo di scorporo da parte dell'azienda di moda dell'Ohio. "Nei prossimi sei mesi - si legge in un comunicato di L Brands - tenteremo di separare le due attività sia attraverso uno scorporo o una vendita". Cresce invece l'altro marchio di L Brands, Bath & Body Works (prodotti di bellezza), per il quale è prevista un'espansione con l'apertura di circa 50 punti vendita al di fuori dei centri commerciali. In totale tra Stati Uniti e Canada ci sono quasi 1750 negozi. (ANSA).