Borsa: Milano si risolleva (+0,3%) con banche, corre Tenaris

MILANO, 25 FEB - Si risolleva leggermente Piazza Affari (+0,3%), mentre in mattinata non aveva avuto una grande influenza la crescita dell'indice della fiducia dei consumatori e delle imprese a febbraio, con sullo sfondo le incertezze legate alla pandemia, tra controllo dei contagi e corsa ai vaccini. In cima al listino principale Tenaris (+13,6%) prosegue la corsa in solitaria dopo i conti. Tra gli altri petroliferi, bene Eni (+1,4%), mentre patisce Saipem (-8,7%) coi conti. Sono ottimiste le banche, a partire da Intesa (+2%), Unicredit (+1,5%) e Banco Bpm (+1,1%), con lo spread a 102,5 punti, dopo avere toccato i 103,65 punti. Guadagna Generali (+1,4%), il giorno dopo l'annuncio del piano di investimenti europei nei 190 anni dalla fondazione. Tra i titoli in positivo per le auto Stellantis (+0,6%) e per il lusso Moncler (+0,4%). Male Tim (-2,6%) dopo i conti e il piano nei giorni scorsi e sono in ribasso Cnh (-1,7%) Atlantia (-1,6%), il giorno dopo l'offerta vincolante da Cdp, Leonardo (-1,2%), nel giorno in cui il Cda potrebbe avviare l'iter di quotazione di Drs. (ANSA).