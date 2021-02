Borsa: Milano +0,57% con sprint Tenaris, giù Saipem

MILANO, 25 FEB - La Borsa di Milano si conferma in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,57% a 23.186 punti. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 99 punti base con il rendimento del decennale italiano che sale allo 0,71% Tra i titoli in luce, balzo di Tenaris (+10%) dopo i conti chiusi in rosso ma con il trimestre sopra le attese e che finisce anche in asta per eccesso di rialzo. Acquisti poi su Intesa Sanpaolo (+1,46%) e Unicredit (+1,24%), Stm (+1,16%) Leonardo cauta a +0,52% in attesa che il cda sciolga il nodo su Drs con indiscrezioni che indicano un'ipo tra il 25-30% a Wall Street. Cede Tim (-0,14%) dopo il balzo in scia a conti. Atlantia perde l'1,16% mentre Cdp ieri sera ha fatto sapere di aver inviato l'offerta vincolante su Aspi. Vendite a piene mani su Saipem (-10%) con l'esercizio 2020 chiuso con ricavi preliminari in calo a 7,34 miliardi e un rosso di 1,13 miliardi. (ANSA).