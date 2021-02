Borsa: Milano positiva (+0,7%) malgrado spread sopra 100

MILANO, 24 FEB - Piazza Affari è positiva (+0,7%), in linea con gli altri listini europei e Wall Street, dove solo il Nasdaq resta indietro. Così come per il treasuries americani, che hanno visto i rendimenti salire, lo spread Btp-Bund ha continuato ad allargarsi riportandosi oltre la soglia dei 100 punti base che aveva abbandonato all'inizio di febbraio quando aveva beneficiato dell'effetto Draghi. Ma la risalità del differenziale non impensierisce l'azionariato dove Tim continua a brillare (+9,58%) grazie ai conti e alle prospettive del piano, seguita da Leonardo (+4,08%) nonché da Tenaris (+3,3%) e Saipem (+3,03%) entrambe in attesa dei conti. Sul fronte opposto prese di profitto su Atlantia (-1,88%), cede Moncler (-1,09%). Fuori dal paniere principale viene confermato l'interesse per Cattolica (+7,8%). (ANSA).