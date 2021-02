Aerei: Heathrow in rosso, nel 2020 perdita di 2,3 mld euro

ROMA, 24 FEB - Profondo rosso per l'aeroporto di Heathrow, principale scalo di Londra e hub internazionale. Il Covid ha mandato a picco i conti del 2020, chiusi con una perdita di 2 miliardi di sterline, pari a circa 2,3 miliardi di euro, che si confrontano con un utile ante-imposte record di 546 milioni di sterline messo a segno nel 2019. Il risultato riflette il crollo del 73% del numero dei passeggeri transitati per l'aeroporto, 22 milioni contro gli 81 del 2019, ai livelli più bassi dagli anni '70. Il 2021 potrebbe però essere l'anno della ripresa. La campagna vaccinale in corso in Gran Bretagna lascia ben sperare, secondo l'amministratore delegato del gruppo John Holland-Kaye. "Far ripartire il settore - ha detto - salverà migliaia di posti di lavoro e rafforzerà l'economia". (ANSA).