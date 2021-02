Easyjet: prenotazioni schizzano dopo Johnson, +7% in Borsa

ROMA, 23 FEB - L'impegno del primo ministro britannico, Boris Johnson, per iniziare ad allentare a breve il blocco imposto per arginare il coronavirus fa schizzare le prenotazioni di voli Easyjet, spingendo il titolo della compagnia alla Borsa di Londra a +6,7 per cento. A salire sono sulla stessa scia anche Ryanair (+1,5%) e Iag (+1,7%). Le prenotazioni registrate fino a lunedì sera, ha annunciato Easyjet, sono aumentate del 337% rispetto alla scorsa settimana e quelle per i periodi di vacanza del 630%, segno della ritrovata fiducia dei cittadini inglesi. Johnson ha affermato ieri di puntare ad un ritorno alla quasi normalità entro l'estate, presentando una strategia che vuole "prudente" ma "irreversibile" e che inizierà con la riapertura delle scuole ai primi di marzo. Il settore del trasporto aereo è stato uno dei più colpiti dalla pandemia e dalle misure restrittive per arginarla, che hanno determinato un crollo del traffico a partire dallo scorso marzo, con una breve ripresa solo in estate. Easyjet ha registrato un crollo del fatturato nel primo trimestre del suo anno fiscale e prevede di utilizzare solo il 10% della sua capacità nel trimestre in corso, proprio a causa del lockdown in Inghilterra e delle molteplici restrizioni sui viaggi internazionali. (ANSA).