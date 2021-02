Borsa: Milano resiste (+0,2%), bene Leonardo ed Eni, giù Stm

MILANO, 23 FEB - Piazza Affari resiste in territorio positivo, pur portandosi sotto il livello dell'apertura. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,2% sostenuto da Leonardo (+5,22%), sulle attese per l'Ipo di Drs, Atlantia (+2,22%) in vista dell'offerta di Cdp, Blackstone e Macquarie per Aspi, Unipol (+2,2%), Tenaris (+1,7%) ed Eni (+1,4%), con il rialzo del greggio. Non va altrettanto bene a Diasorin (-2,74%), Stm (-1,83%), Nexi (-1,8%), Amplifon (-1,58%), Pirelli (-1,43%) e Banca Generali (-0,89%). In ordine sparso il comparto bancario con lo spread in lieve rialzo a 92,6 punti base. Banco Bpm cede lo 0,19%, Mps sale dello 0,16% e Intesa guadagna lo 0,4%. Fanno meglio Unicredit (+1%) e Bper (+1,17%). (ANSA).