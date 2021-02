Borsa: Asia in ordine sparso, occhi su Fed, Tokyo +0,46%

MILANO, 23 FEB - Hanno chiuso in ordine sparso le principali borse di Asia e pacifico. In rialzo Tokyo (+0,46%), Taiwan (+0,2%) e Sidney (+0,86%) a differenza di Shanghai (-0,17%) e Seul (-0,31%. Ancora aperte Hong Kong (+1,06%) e Mumbai (+0,09%). Contrastati i futures, in calo sull'Europa e positivi su Wall Street in vista di dati italiani, dell'inflazione nell'Ue e di una lunga serie di indici americani. Prevista in giornata una testimonianza del presidente della Fed Jerome Powell in commissione al Senato. Il rialzo del greggio ha favorito i colossi dell'estrazione da Woodside (+5,74%) a Santos (+5,93%) e Oil Search (+6,42%) sulla piazza di Sidney. In luce a Tokyo i tecnologici Tokyon Electron (+6,34%), Advantest (+2%), Screen Holding (+3,54%) e Sumco (+4,52%), sulla scia delle indicazioni degli analisti sul comparto dei semiconduttori, dovuta alla carenza che colpisce il settore automobilistico. (ANSA).