Borsa: Europa resta in calo dopo Wall Street, Milano -0,6%

MILANO, 22 FEB - Le Borse europee restano in rosso con Wall Street in negativo. A pesare sono le incertezze legate al Covid e alle varianti e il timore che risalga l'inflazione con le materie prime in crescita e in particolare il rame sui massimi dal dieci anni. L'indice d'area, lo Stoxx 600, cede lo 0,58% con le vendite che colpiscono i titoli legati all'informatica e ai beni di primi necessità. Tra le singole Piazze Milano perde lo 0,68% Resta l'evidenza di Atlantia (+4%) con offerta di Cdp per Aspi e soprattutto Astm (+27,3%) che viaggia sul prezzo (25,6 euro) dell'opa volontaria dei Gavio e di Ardian. Riducono le perdite Francoforte (-0,3%), Londra (-0,37%) e Parigi (-0,19%). Lo spread tra Btp e Bund è sotto i 94 punti con il rendimento del decennale italiano che scende allo 0,58%. L'euro resta stabile a 1,21 dollari. Lo è anche il petrolio con il wti sopra i 60 dollari al barile. (ANSA).