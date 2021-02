Borsa: Milano -0,8%, girano in rialzo Tim e Saipem

MILANO, 22 FEB - Piazza Affari vede allentarsi la tensione. L'indice guida Ftse Mib riduce il calo (-0,8%) con alcuni titoli che cambiano rotta. Prosegue la corsa di Atlantia (+3,8%) in attesa del cda di Cdp su Aspi mentre gira in rialzo Tim (+1,3%) dopo il pressing della politica su Cassa e Mef perchè venga presentata una lista di candidati per il cda del gruppo telefonico. Bene Eni (+1,3%), Saipem (+2,7%), Italgas (+0,10%). (ANSA).