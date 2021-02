Sperlari, Saila e Galatine nel registro dei marchi storici

MILANO, 22 FEB - Arriva un riconoscimento per Sperlari che entra nel registro dei marchi storici di interesse nazionale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2019 per tutelare la proprietà industriale delle aziende produttive di eccellenza e storicamente collegate al territorio nazionale e valorizzare il Made in Italy nel mondo. Nel registro fanno il loro ingresso anche il marchio Galatine, le caramelle prodotte con latte italiano nello stabilimento Sperlari di Cremona, e Saila, azienda fondata nel 1937 con l'acronimo Società Anonima Industriale Liquirizia Abruzzese che oggi produce con liquirizia e menta italiane nello stabilimento di Silvi Marina in Abruzzo. Il riconoscimento all'eccellenza storica nazionale di Sperlari avviene in occasione del 185/o compleanno dell'azienda, fondata nel 1836 in uno storico negozio di Cremona dall'imprenditore Enea Sperlari. "Tutti i nostri marchi - Sperlari, Galatine, Saila - fanno parte della storia di questo Paese, hanno accompagnato generazioni di italiani per tutta la vita e da sempre vengono prodotti nei nostri quattro stabilimenti in Italia con ampio impiego di materie prime italiane: diventare parte del Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale è quindi per noi grande motivo di orgoglio", afferma Piergiorgio Burei, ceo di Sperlari. La produzione Sperlari, da sempre collocata in Italia, avviene nei quattro stabilimenti di Cremona, Gordona (Sondrio), San Pietro in Casale (Bologna) e Silvi Marina (Teramo). (ANSA).