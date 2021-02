Borsa: Europa in calo con tecnologici, bene metalli

MILANO, 22 FEB - Avvio di seduta in calo sulle Borse europee con i tecnologici venduti e i minerari in rialzo, in scia alle quotazioni dei prezzi dei metalli. Lo Stoxx 600 cede lo 0,9%, aprendo in ribasso dopo tre settimane di guadagni, con la maggior parte dei settori in rosso. Tech, auto, media registrano cali maggiori, oltre l'1 per cento. Londra cede lo 0,4%, Parigi lo 0,6%, Francoforte lo 0,9 per cento. (ANSA).