Borsa: Milano in calo (-0,6%) solo Atlantia corre +2,9%

MILANO, 22 FEB - La Borsa di Milano apre in calo, in linea con le altre piazze europee. L'indice FTSE-MIB cede lo 0,59% a quota 22.999 e sul listino principale l'unico titolo in rialzo è Atlantia che strappa a +2,9% (15,5 euro) sulle attese per l'offerta vincolante di Cdp per l'88,06% Aspi. (ANSA).