Borsa: Europa conclude positiva, Londra cauta

MILANO, 19 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Londra è stata la Borsa più cauta in Europa e ha concluso in aumento dello 0,10%, con Parigi in crescita dello 0,79% e Francoforte dello 0,78%. Positive anche Amsterdam (+0,84%) e soprattutto Madrid, che è salita dell'1,15% finale. (ANSA).