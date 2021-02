A.Mittal: Giorgetti, impegno e Invitalia prosegua su accordo

ROMA, 19 FEB - "La prossima settimana ci saranno altri incontri con la proprietà e ci impegniamo, come Governo, insieme con il ministro Orlando, a risolvere l'impegno per la cig dei dipendenti in amministrazione straordinaria. Serve la collaborazione di tutti e con questo spirito ci prepariamo a vedere, nei prossimi giorni, il sindaco di Taranto e il presidente della Regione Puglia". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha incontrato al Mise insieme con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, i sindacati sull'ex Ilva. Il ministro ha anche auspicato che "Invitalia prosegua nel percorso dell'accordo". Giorgetti ha inoltre sottolineato "l'importanza del settore dell'acciaio in Italia e la necessità della tutela ambientale come uno dei capisaldi dell'azione di Governo". (ANSA).