Landini,impedire competizione imprese con contratti pirata

MILANO, 18 FEB - "Bisogna che il Governo metta in campo una legislazione che impedisca che la competizione tra le imprese avvenga sui contratti pirata e sulla riduzione dei diritti delle persone. La precarietà è uno degli elementi che ha determinato l'aumento della povertà e della diseguaglianze". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso del convegno della Fisac-Cgil. "Credo che sia opportuno, oltre alle classiche relazioni sindacali che esistono, avere dei momenti in cui imprese e sindacati si incontrano e si confrontano per il futuro", ha aggiunto Landini, sottolineando che "sarebbe l'occasione anche per confrontarsi sui cambiamenti che ci sono o che arriveranno. Viviamo una fase che ci sta cambiando e questo richiede anche un cambio della funzione sindacale". (ANSA).