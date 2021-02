Messina, patrimoniale sarebbe grande sconfitta

MILANO, 18 FEB - "Sono convinto che la patrimoniale, se mai sarà attuata negli anni futuri, rappresenterà la grande sconfitta per non aver individuato soluzioni che sono alla portata di tutti". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di un convegno della Fisac-Cgil. "Quindi - ha aggiunto - sono totalmente contrario alla patrimoniale ma sono favorevole all'individuazione di modalità che tolgano dal bilancio pubblico degli attivi per valorizzare il risparmio degli italiani. E questo eviterebbe alle famiglie di trovarsi espropriato dei propri risparmi". (ANSA).