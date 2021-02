Borsa: Milano con Europa riduce calo, spread a 95 punti

MILANO, 18 FEB - La Borsa di Milano riduce il calo con il Ftse Mib che segna un -0,32% a 23.072 punti. Lo spread tra Btp e Bund sale in area 95 punti base cosi il rendimento del decennale allo 0,60% Tra le altre Piazze Londra cede lo 0,5%, Parigi lo 0,14%, Francoforte guadagna lo 0,26% mentre i future su Wall Street sono negativi. A sostenere il listino è sempre Saipem (+1,94%) dopo l'accordo sull'acciaio green con Danieli e Leonardo che invece cede lo 0,98%. Fuori dal paniere principale è in evidenza il Creval (+1,11% a 12 euro) mentre il fondo Pretrus azionista con il 3% ha indicato che non aderirà all'opa a 10,5 euro promossa dall'Agricole. Sempre maglia nera Campari (-2,81%) dopo i conti e Diasorin (-2,94%). Cedenti le banche con Unicredit (-1,1%). (ANSA).