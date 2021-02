Borsa: Europa all'insegna della debolezza, Milano -0,22%

MILANO, 18 FEB - Le Borse europee si muovono in calo sebbene l'indice d'area, lo Stoxx 600, salga di un quarto di punto sostenuto da minerari, dai titoli legati all'informatica e all'energia. Si conferma la crescita del petrolio con il Wti a 61,5 dollari e il Ice Greggio poco sotto i 65 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund lima a 94,7 punti con il rendimento del decennale sotto 0,59%. Tra le singole Piazze Francoforte guadagna lo 0,19%, Londra (-0,35%) e Parigi (-0,18%) sono deboli cosi come Milano (Ftse Mib -0,22% a 23.145 punti) mentre oggi il premier Mario Draghi è alla Camera per la fiducia dopo averla incassata al Senato. A tenere banco sui listini è sempre l'incertezza legata al Covid e alle misure che diversi Paesi stanno mettendo in atto anche per contrastare le varianti. A metà giornata le minute della Bce. A Piazza Affari resta l'evidenza di Saipem (+2,61%), Mediaset (+1,95%) e del Creval (+1,19%). Vendite su Campari (-1,43%) in attesa dei conti. (ANSA).