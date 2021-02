Borsa: Europa prosegue fiacca dopo Wall Street, Milano -0,7%

MILANO, 16 FEB - Borse europee sempre fiacche, anche dopo l'avvio positivo di Wall Street, con Milano che resta la peggiore (Ftse Mib +0,7% a 23.430 punti) mentre lo spread tra btp e bund è stabile in area 90 punti base (90,5) con il rendimento del decennale a quota 0,54%. L'indice d'area, lo Stoxx 600, naviga sulla parità con acquisti in prevalenza sulle materie prime con l'evidenza a Piazza Affari di Saipem (+1,7%). Tra i titoli a minor capitalizzazione exploit di Saras (+11,4%) in scia all'intesa con Enel Green Power sull'idrogeno verde. Maglia nera Banco Bpm, Bper. Tra le altre Borse Parigi, Francoforte e Londra cedono tra 0,1% e lo 0,3% con i listini che guardano più alle misure restrittive messe in campo da diversi Paesi per cercare di arginare il Covid, che all'indice Zew sopra le attese e al petrolio ampiamente sopra i 60 dollari al barile. Sul fronte dei cambi l'euro tiene sempre su 1,21 dollari. (ANSA).