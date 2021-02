Borsa: Europa attende riavvio di Wall street, Londra +0,6%

MILANO, 16 FEB - I listini azionari del Vecchio continente confermano l'avvio attorno alla parità con un'intonazione leggermente positiva: Londra sale dello 0,6%, Amsterdam dello 0,4%, Parigi e Francoforte ondeggiano attorno alla parità, mentre Milano e Madrid registrano una limatura dello 0,1%. Gli operatori attendono i dati dell'indice Zew tedesco e il Pil dell'eurozona, ma soprattutto il riavvio di Wall street dopo la festività di ieri. In generale sono sostenuti tutti i titoli delle materie prime e del settore del petrolio grazie al greggio che prova a mantenere quota 60 dollari al barile, con Saipem e Tenaris che in Piazza Affari salgono rispettivamente di oltre il 2 e il 3%. A Parigi, dopo la corsa di ieri sulla possibilità di collocamento di Universal music, Vivendi scende di circa tre punti percentuali mantenendo comunque quota 30 euro. Calme le due partecipate in Italia del gruppo francese: Tim scende dello 0,4% sopra i 0,38 euro, Mediaset è limata dello 0,7% oltre quota 2,24. (ANSA).