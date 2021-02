Recovery: Gentiloni, lavoreremo insieme a Draghi su riforme

BRUXELLES, 15 FEB - "Sono sicuro che con il nuovo governo" italiano "lavoreremo insieme soprattutto per le riforme che riguardano la burocrazia nella pubblica amministrazione, i tempi della giustizia civile, le regole della concorrenza: tutti i colli di bottiglia che negli ultimi anni hanno rallentato la crescita italiana". Lo ha detto il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista a Bloomberg TV. "E' un'ottima notizia non solo per l'Italia ma anche per l'Unione europea che Mario Draghi si occuperà" della gestione del Recovery Fund "con tutta la sua esperienza e la sua leadership", ha aggiunto Gentiloni. (ANSA).