Borsa: Milano riduce calo (-0,2%), balzo Nexi e A2a, giù Mps

MILANO, 12 FEB - Piazza Affari riduce il calo a metà seduta (Ftse Mib -0,25%), con lo spread oscillante intorno a quota 90 e il rendimento dei Bpt decennali allo 0,452%, quasi come in apertura. Prevale l'attesa per la salita dell'ex presidente della Bce Mario Draghi per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo governo. Sostengono il listino Nexi (+2,14%), all'indomani dei conti e del via libera alla fusione con Sia, e A2a (+1,97%). Segno meno invece per Mps (-1,96%), fresca di conti, e Bper (-1,13%). Più caute Unicredit e Mediobanca (-0,9% entrambe), Intesa (-0,46%) e Banco Bpm (-0,05%). Segno meno per Recordati (-1%) e Atlantia (-0,8%). In rialzo Interpump (+0,68%), dopo una fiammata a seguito dei conti, presentati anche da Unipol (+0,05%) e UnipolSai (+4,09%). (ANSA).