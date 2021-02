Borsa:Europa prosegue in rialzo dopo Wall Street,Milano +0,4

MILANO, 11 FEB - Le Borse europee proseguono in rialzo l'apertura in terreno positivo di Wall Street. I listini del Vecchio continente procedono senza particolare slancio dopo le previsioni economiche dell'Unione europea. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue in rialzo a 1,2147 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In positivo Francoforte (+0,7%), Parigi (+0,1%) e Milano (+0,4%). Piatta Londra (+0,05%) mentre è in rosso Madrid (-0,5%). A Piazza Affari prosegue la corsa di Fincantieri (+11,5%), con le stime positive del quarto trimestre 2020. Bene anche Stm (+2,5%), Mediobanca (+2%), dopo i conti, ed Enel (+1,9%). In calo Unicredit (-2,8%) e Mps (-1,4%), dopo i conti in rosso del 2020, Ferrari (-1,2%) e Leonardo (-1%). (ANSA).