Platino sfonda quota 1.200 dollari, massimo da sei anni

ROMA, 10 FEB - Le quotazioni delle materie prime sono tutte in rialzo oggi sui mercati internazionali, con l'unica eccezione dell'argento, in lieve calo dopo i picchi segnati a inizio mese grazie all'attenzione riservatagli dagli investitori di Reddit. L'oro sale sopra i 1.840 dollari l'oncia (+0,13%) e il rame segna 377 dollari (+1,34%). La vera star è però il platino che tocca i massimi da sei anni a 1.221 dollari. Nella sessione di oggi il più prezioso tra i metalli ha guadagnato quasi 40 dollari, pari ad un rialzo del 3,38%. L'argento scende invece a 27,20 dollari, in calo dello 0,76%. (ANSA).