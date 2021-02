Borsa: Asia sale, attese parole Lagarde e Powell,Tokyo +0,19

MILANO, 10 FEB - Chiusura in rialzo per le principali borse di Asia e Pacifico, nel giorno in cui intervengono la presidente della Bce Christine Lagarde, il governatore della Banca d'Inghilterra Andrew Bailey e il numero uno della Fed Jerome Powell. Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. Tokyo ha guadagnato lo 0,19%, Shanghai l'1,43% Shenzhen l'1,75% Taiwan lo 0,61% e Seul lo 0,52%, al pari di Sidney. Ancora aperte Hong Kong (+1,72%) e Mumbai (-0,2%). Poco mosso il greggio (Wti -0,09% a 58,27 dollari al barile), positivi i metalli a parte l'argento (-0,29% a 27,4 dollari l'oncia). In calo il dollaro a 1,21 sull'euro, e a 104,52 yen, stabile invece a 1,38 sulla sterlina. Sulla piazza di Tokyo positiva Toyota (+1,7%) dopo i conti dei primi 9 mesi e le stime in rialzo sull'intero esercizio. Bene anche Honda (+5,14%) e Nissan (+3,73%). (ANSA).