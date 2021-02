Borsa: Milano debole (-0,5%) con Europa piatta, male Madrid

MILANO, 09 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente sempre piuttosto piatti dopo l'avvio di Wall street, con Milano che scende dello 0,5% e soprattutto Madrid debole, in calo di circa un punto percentuale. In Piazza Affari, anche grazie allo spread che ondeggia attorno a quota 95 con la Germania e il rendimento del Btp a 10 anni allo 0,5%, tengono le banche facendo meglio di quelle spagnole. Tra i titoli principali di Milano, Nexi ed Enel (quest'ultima in linea con il settore in Europa) cedono oltre il 2%, mentre il listino è trainato da Eni che sale dell'1,3% anche grazie alla sostanziale tenuta del prezzo del petrolio. (ANSA).